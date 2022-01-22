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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Молодые игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду

22 Января 2022 • 09:27 Комментировать (6)

Молодежь «Манчестер Юнайтед» недовольна отношением со стороны звезды команды Криштиану Роналду, об этом рапортует The Athletic.

Подрастающее поколение «красных дьяволов» возмутило недавнее интервью 36-летнего португальца, в котором он подверг критике молодых футболистов команды. Молодежи намного легче находить общий язык с уругвайцем Эдинсоном Кавани, нежели с КриРо.

Если верить СМИ, Криштиану недоволен переходом в «МЮ». Он не так давно обвинял партнеров в том, что они не хотят посещать дополнительные тренировки, дабы исправить положение клуба в этом розыгрыше АПЛ.

Ранее Роналду также заявлял, что разорвет сотрудничество с «МЮ», если манкунианцы не выйдут в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Девушка Роналду рассказала, в чём состоит сложность отношений с Криштиану

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Den Ivanuk
22 Января 2022 в 11:10
Ясен пень будет не нравиться. Они меньше игрового времени получают из-за него, при этом CR7 оказывается слишком больше доверие учитывая его статистку(3 гола за последние 14 матчей в премьер лиге).
Misha_diablo_football
22 Января 2022 в 10:07
Руководство МЮ не далеко ушло от (бывших) функционеров Барсы, действующих в стиле "деньги есть ума не надо". Приобретение Рона явно шло не в угоду молодым и перспективным игрокам клуба...
nebarsabarsenet
22 Января 2022 в 09:53
Ну да, вместо соцсетей дополнительные тренировки, какому лентяю это понравится
Misha_diablo_football
22 Января 2022 в 10:09
Рон тоже в соцсетях чувствует себя как рыба в воде...
Манкунианец76
22 Января 2022 в 10:33
вот в том-то и отличие Рона от поросли манкунианской,что он отрабатывает на тренировке,после тренировки,на матчах,а не только,как они-в инстаграмм!!!
Манкунианец76
22 Января 2022 в 10:32
абсолютно в дырочку!!!!
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22.01  18:00 Манчестер Юнайтед ... Вест Хэм 1.92 3.85 3.85
22.01  20:30 Саутгемптон ... Манчестер Сити 9.60 6.20 1.29
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