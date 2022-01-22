Молодые игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду

Молодежь «Манчестер Юнайтед» недовольна отношением со стороны звезды команды Криштиану Роналду, об этом рапортует The Athletic.

Подрастающее поколение «красных дьяволов» возмутило недавнее интервью 36-летнего португальца, в котором он подверг критике молодых футболистов команды. Молодежи намного легче находить общий язык с уругвайцем Эдинсоном Кавани, нежели с КриРо.

Если верить СМИ, Криштиану недоволен переходом в «МЮ». Он не так давно обвинял партнеров в том, что они не хотят посещать дополнительные тренировки, дабы исправить положение клуба в этом розыгрыше АПЛ.

Ранее Роналду также заявлял, что разорвет сотрудничество с «МЮ», если манкунианцы не выйдут в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Девушка Роналду рассказала, в чём состоит сложность отношений с Криштиану