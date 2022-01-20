Клуб АПЛ вступил в переговоры по трансферу Ремзи

Валлийский полузащитник Аарон Ремзи, который больше не входит в планы тренерского штаба туринского «Ювентуса», близок к возвращению на Туманный Альбион. Об этом рапортует в твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.

Если верить источнику, новым местом работы 31-летнего хавбека может стать «Кристал Пэлас». «Орлы» уже ведут переговоры со «старой синьорой» о возможном трансфере.

Аарон имеет огромный опыт выступлений в английском чемпионате. Он являлся игроком лондонского «Арсенала» с 2008 по 2019 год. С 2019 года он защищает цвета «Ювентуса».

Его нынешний контракт рассчитан еще на 1,5 года, а рыночная стоимость составляет всего пять миллионов евро.