Марсьяль выбрал себе новый клуб

Все ближе к развязке подходит история об уходе форварда Антони Марсьяля из «Манчестер Юнайтед». Как стало известно инсайдеру Руди Галетти, французский нападающий определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

В твиттер-аккаунте журналист сообщил, что Марсьяль уведомил своего агента о желании перейти в туринский «Ювентус». «Старая синьора» давно проявляет интерес к Антони и готова арендовать его до завершения текущего сезона.

Напомним, что недавно у француза возник конфликт с наставником «МЮ» Ральфом Рангником. Однако тренер уже заявил о желании наладить отношения с подопечным.