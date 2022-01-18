«Ньюкасл» готов купить Азара, но бельгиец против перехода

Бельгийский полузащитник Эден Азар, провалившийся в мадридском «Реале», может вернуться на Туманный Альбион, где провел успешное время в футболке лондонского «Челси».

Как стало известно журналистам El Nacional, в услугах некогда грозного хавбека заинтересован «Ньюкасл», активно усиливающийся в январское трансферное окно. Боссы аутсайдера АПЛ готовы предложить «сливочным» за переход Эдена 50 миллионов евро.

Это предложение устроило мадридцев, но не бельгийца. Эден не хочет надевать футболку команды, борющейся за выживание. Это не соответствует его амбициям. Азар хотел бы продолжить карьеру в одном из топ-клубов.

Эден Азар решил покинуть «Реал» и выбрал новый клуб