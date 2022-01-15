Джеррард не исключает новых трансферов «Астон Виллы»

Бирмингемская «Астон Вилла» может еще кого-то подписать в текущее трансферное окно. Об этом рассказал наставник «львов» Стивен Джеррард.

«Не исключаю, что мы подпишем его какого-то футболиста. Главное условие – он должен подходить нашему игровому стилю. Ну и, конечно же, этот игрок обязан стать усилением, а не рядовым подписанием», - передает слова специалиста Birmingham Live.

В это трансферное окно бирмингемцы подписали бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо и французского защитника Люку Диня.

После 19 проведенных матчей команда Джеррарда занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.