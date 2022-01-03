«Челси» назвал игроков, которые больше не нужны Тухелю

В лондонском «Челси» определились с футболистами, которые будут выставлены на трансфер в январе. Как стало известно журналистам таблоида The Sun, в список «на выход» включены три игрока.

Источник утверждает, что в планы тренерского штаба «пенсионеров» больше не входят полузащитники Росс Баркли и Рубен Лофтус-Чик, а также вингер Хаким Зиеш. «Челси» уже начал подыскивать новых работодателей для этого трио.

Также из клуба может уйти нападающий Ромелу Лукаку, который в своем недавнем интервью выразил несогласие с тактической схемой главного тренера команды Томаса Тухеля. После этих слов наставник убрал бельгийского голеадора из состава.