«Челси» планирует усилиться защитником сборной Франции

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Люка Динь, ныне выступающий в Премьер-лиге за «Эвертон», попал в сферу интересов одного из топ-клубов чемпионата Англии.

Согласно сведениям журналиста Николо Скиры, оформить переход французского футболиста желает лондонский «Челси». «Пенсионеры» уже вступили в переговоры с агентом игрока и рассчитывают оформить сделку в следующем месяце.

Люка защищает цвета «ирисок» с 2018 года. Ранее тренерский штаб команды решил, что больше не нуждается в услугах француза.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Динь принял участие в 13 поединках и получил четыре желтые карточки.