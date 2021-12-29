Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Насри вспомнил о ссоре с Манчини

29 Декабря 2021 • 21:58 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Сити» Самир Насри вспомнил о своей ссоре с Роберто Манчини, случившейся во время игры с «Вулверхэмптоном».

«По ходу первого тайма он продолжал меня критиковать. Я сказал, чтобы он прекратил, и что если он недоволен мной, пускай снимает меня с игры. В перерыве я готовился к замене и снял бутсы. Я сказал Яя Туре, что если Манчини плохо заговорит со мной, я брошу в него бутсы, потому что он неуважительно относился к игрокам.

Я оскорблял Манчини разными словами. Даже его детей, которые иногда тренировались с нами. На следующий день я отправился в Париж, а через два дня оказался в запасе на матч с «Манчестер Сити». Президент прилетел из Абу-Даби и сказал Манчини, что если я буду в хорошей форме, мы победим. Я вернулся в состав, и мы помирились в частном самолёте», - слова Насри приводит Daily Mail, ссылаясь на Canal+.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Самир Насри Роберто Манчини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Идет 64 минута Челси 1:0 Брайтон
Идет 38 минута Брентфорд 0:1 Манчестер Сити
30.12  23:15 Манчестер Юнайтед ... Бёрнли
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Декабря
23:54 · Англия. Премьер-лига
​Эмерсон: «Роналду не так уж сложно сдержать, Месси лучше»
22:45 · Англия. Премьер-лига
​«Брентфорд» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:02 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
21:58 · Англия. Премьер-лига
​Насри вспомнил о ссоре с Манчини
21:33 · Англия. Премьер-лига
​Рангник пожаловался на коронавирус
20:30 · Англия. Премьер-лига
​«Это кощунство»: Статуя Роналду разделила общество в индийском штате 1
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал Сосьедад» навяжет конкуренцию «Барселоне» в борьбе за Хуана Мату слухи
18:56 · Англия. Премьер-лига
Икарди оказался нужен «Манчестер Юнайтед» 1 слухи
18:06 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Перед матчем с «Ньюкаслом» мы тренировались в полном составе всего три дня»
17:13 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил кадровую ситуацию в «Сити» накануне матча с «Брентфордом» 2
17:04 · Англия. Премьер-лига
Льорис готов летом вернуться в свой родной клуб
16:46 · Англия. Премьер-лига
Патрик Шик зимой может перебраться в чемпионат Англии слухи
16:38 · Англия. Премьер-лига
«Мы любим играть зимой, но нужны пять замен»: Тухель обратился к АПЛ
15:55 · Англия. Премьер-лига
Ещё один звездный игрок нацелился покинуть «Манчестер Сити» вслед за Ферраном Торресом слухи
15:29 · Англия. Премьер-лига
«Милан» предоставил «Челси» ценник на Тео Эрнандеса слухи
Все новости
Рекомендуем