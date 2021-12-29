​Насри вспомнил о ссоре с Манчини

Экс-игрок «Манчестер Сити» Самир Насри вспомнил о своей ссоре с Роберто Манчини, случившейся во время игры с «Вулверхэмптоном».

«По ходу первого тайма он продолжал меня критиковать. Я сказал, чтобы он прекратил, и что если он недоволен мной, пускай снимает меня с игры. В перерыве я готовился к замене и снял бутсы. Я сказал Яя Туре, что если Манчини плохо заговорит со мной, я брошу в него бутсы, потому что он неуважительно относился к игрокам.

Я оскорблял Манчини разными словами. Даже его детей, которые иногда тренировались с нами. На следующий день я отправился в Париж, а через два дня оказался в запасе на матч с «Манчестер Сити». Президент прилетел из Абу-Даби и сказал Манчини, что если я буду в хорошей форме, мы победим. Я вернулся в состав, и мы помирились в частном самолёте», - слова Насри приводит Daily Mail, ссылаясь на Canal+.