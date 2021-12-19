​«Ливерпуль» нашёл усиление атаки в Португалии

Вероятный январский отъезд Мохамеда Салаха и Садио Мане на Кубок африканских наций вынуждает «Ливерпуль» выходить на рынок в поисках нападающего посреди сезона. Как сообщает на своих страницах Daily Star, кандидатом номер один для мерсисайдцев является Луис Диас из «Порту». В «Ливерпуле» оценили его выступления на групповой стадии Лиги чемпионов - команды выступали в одном квартете.

24-летний Луис Диас в сезоне 2021/2022 провёл за «Порту» 22 матча. В них колумбийский нападающий записал на свой счёт 13 голов и 3 результативных паса.

Добавим, что Луис Диас играет за «Порту» с лета 2019 года.

Ранее Юрген Клопп дал понять, что «Ливерпуль» будет подписывать только тех игроков, кто прошёл вакцинацию от коронавируса.