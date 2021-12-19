​Клопп дал понять, что «Ливерпуль» не будет подписывать невакцинированных игроков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что вакцинация будет играть роль при осуществлении трансферов.

«Мы не близки к подписанию игрока, но да, вакцинация определённо будет оказывать влияние. Если футболист не вакцинировался, то он представляет собой постоянную угрозу для нас, пускай и ненамеренно. Ему нужно переодеваться в другой раздевалке, есть в другой столовой, сидеть в другом автобусе, ехать на другой машине.

С организационной точки зрения может начаться бардак, усложняющий соблюдение протоколов. Например, после возвращения с международного матча, игрок, который не прошёл вакцинацию, должен изолироваться. И так далее», - слова Клоппа приводит Mirror.