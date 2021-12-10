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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ещё один матч «Тоттенхэма» перенесён

10 Декабря 2021 • 14:50 Комментировать
Брайтон
0:0
Тоттенхэм
отменен

Из-за вспышки коронавируса был перенесён ещё один матч «Тоттенхэма». На официальном сайте Премьер-лиги Англии сообщается, что игра между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом» не будет сыграна 12 декабря, как планировалось. Новая дата поединка будет определена позже.

В среду главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сообщил о 13 случаях заражения в клубе. Игра команды против «Ренна» в Лиге конференций была перенесена.

Стоит сказать, что Премьер-лиге предстоит решать серьёзную задачу по календарю, ведь ранее переносилась игра «Тоттенхэма» против «Бёрнли». Тогда переносу поспособствовал сильный снегопад.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брайтон
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