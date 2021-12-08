​В «Тоттенхэме» 11 заражений COVID-19, клуб хочет перенести матч с «Брайтоном»

Уже 11 членов команды и штаба «Тоттенхэма» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом посредством своего сайта сообщает журналист Джанлука ди Марцио. По его данным, лондонский клуб хочет перенести ближайший матч чемпионата против «Брайтона», запланированный на 12 декабря.

Что касается игры Лиги конференций против «Ренна», которая состоится 9 декабря, то она перенесена не будет. Правила УЕФА не допускают переноса игр, если у команды есть хотя бы 13 здоровых игроков из списка А, в том числе хотя бы один вратарь.

Решение о возможности переноса матча будет принимать Премьер-лига. Проблема в том, что недавно одна игра «Тоттенхэма» - против «Бёрнли» - уже переносилась из-за снегопада.