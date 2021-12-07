​«Тоттенхэм» может попросить о переносе ближайшего матча АПЛ из-за вспышки COVID-19

В «Тоттенхэме» случилась вспышка коронавируса. По данным The Telegraph, положительные тесты сдали, по крайней мере, семь футболистов и два члена штаба. Остальные представители команды и штаба должны в течение вторника сдать тесты ПЦР.

Если в результате тестирования выяснится, то в составе «Тоттенхэма» есть менее 13 здоровых игроков из списка А или ни одного здорового вратаря, матч Лиги конференций против «Ренна» может быть перенесён, согласно правилам УЕФА.

В то же время The Telegprah пишет о том, что лондонцы могут попросить о переносе воскресного матча Премьер-лиги против «Брайтона».