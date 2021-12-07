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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Тоттенхэм» может попросить о переносе ближайшего матча АПЛ из-за вспышки COVID-19

07 Декабря 2021 • 15:15 Комментировать
Брайтон
...
Тоттенхэм
3.05 3.20 2.45
12.12 17:00

В «Тоттенхэме» случилась вспышка коронавируса. По данным The Telegraph, положительные тесты сдали, по крайней мере, семь футболистов и два члена штаба. Остальные представители команды и штаба должны в течение вторника сдать тесты ПЦР.

Если в результате тестирования выяснится, то в составе «Тоттенхэма» есть менее 13 здоровых игроков из списка А или ни одного здорового вратаря, матч Лиги конференций против «Ренна» может быть перенесён, согласно правилам УЕФА.

В то же время The Telegprah пишет о том, что лондонцы могут попросить о переносе воскресного матча Премьер-лиги против «Брайтона».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм
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