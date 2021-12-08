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​Конте высказался о ситуации с коронавирусом в «Тоттенхэме» - заражённых уже 13

08 Декабря 2021 • 17:26 Комментировать

В «Тоттенхэме» вспыхнул коронавирус, и появилась информация, что лондонцы рассчитывают на перенос воскресного матча против «Брайтона». Впрочем, ранее «шпорам» предстоит сыграть с «Ренном» в Лиге конференций.

Главный тренер «шпор» Антонио Конте высказался по поводу текущей ситуации с коронавирусом в клубе.

«Уже восемь футболистов и пять членов штаба. Но проблема в том, что каждый день появляются люди, которые вчера сдавали отрицательный тест, а сегодня – положительный. И с этими людьми мы продолжаем общаться. Это серьёзная проблема», - слова Конте на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист football.london Аласдер Голд.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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