Ожидается, что в зимнее трансферное окно форвард Ферран Торрес переберётся из «Манчестер Сити» в «Барселону». Появлялась информация, что 21-летний испанец уже даже договорился о контракте с «сине-гранатовыми».

Впрочем, Mundo Deportivo рассказывает о разногласиях между клубами в оценке трансферной стоимости Торреса. «Барселона» готова предложить за 21-летнего футболиста 45 миллионов евро, а «Манчестер Сити» оценивает игрока в 60 миллионов. Пока непонятно, достигнут ли клубы компромисса в январе.

За полтора сезона в «Манчестер Сити» Ферран Торрес провёл 43 матча. На счету испанца 9 голов и 12 результативных передач.