​Штрубер отказался от приглашения Рангника

Во вторник Ральф Рангник представил своего ассистента и спортивного психолога в «Манчестер Юнайтед». Немецкий специалист хочет привести ещё несколько человек в свой штаб на «Олд Траффорд». Рангник приглашал Герхарда Штрубера, который тренирует «Нью-Йорк Ред Буллз», но последний отказался.

«Это большая честь, но я не хочу отказываться от пути, который выбрал с «Нью-Йорк Ред Буллз». У нас очень много работы», - сказал Штрубер в программе Talk und Tore на Sky.

Напомним, что Ральф Рангник будет тренировать «Манчестер Юнайтед» до конца сезона, а затем перейдёт на должность консультанта.