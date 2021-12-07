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​«Нужен специалист по мозгу»: Рангник взял в «Манчестер Юнайтед» спортивного психолога

07 Декабря 2021 • 17:40 Комментировать

Ральф Рангник во вторник выступил перед журналистами на пресс-конференции. Немецкий тренер «Манчестер Юнайтед» подтвердил вхождение в свой штаб двух специалистов – Крис Армас станет ассистентом тренера, а Саша Ленсе - спортивным психологом.

«В Германии в большинстве клубов есть спортивный психолог. Для меня это логично. Если у вас есть тренеры вратарей, тренеры по физической подготовке, то вам также нужен специалист по мозгу.

Речь не о том, что мы все сядем на красный диван и возьмёмся за руки. Просто мозг должен помогать телу, а не работать против него», - сказал Рангник журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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