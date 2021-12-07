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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Вест Хэм» потерял Зума из-за серьёзной травмы

07 Декабря 2021 • 14:59 Комментировать

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума получил достаточно серьёзную травму в субботнем дерби Лондона против «Челси». Клуб подтвердил, что обследование выявило у француза повреждение подколенного сухожилия.

«Молотобойцы» не называют сроки восстановления Курта Зума, но СМИ говорят о том, что защитник пропустит несколько месяцев.

В сезоне 2021/2022 Курт Зума провёл за «Вест Хэм» 13 матчей и забил один гол, поразив ворота «Ливерпуля» в матче Премьер-лиги.

Курт Зума перешёл в «Вест Хэм» в конце августа. Ранее француз был игроком «Челси».

Напомним, что «Вест Хэм» в субботу обыграл «Челси» на своём поле со счётом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Курт Зума
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