​«Вест Хэм» потерял Зума из-за серьёзной травмы

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума получил достаточно серьёзную травму в субботнем дерби Лондона против «Челси». Клуб подтвердил, что обследование выявило у француза повреждение подколенного сухожилия.

«Молотобойцы» не называют сроки восстановления Курта Зума, но СМИ говорят о том, что защитник пропустит несколько месяцев.

В сезоне 2021/2022 Курт Зума провёл за «Вест Хэм» 13 матчей и забил один гол, поразив ворота «Ливерпуля» в матче Премьер-лиги.

Курт Зума перешёл в «Вест Хэм» в конце августа. Ранее француз был игроком «Челси».

Напомним, что «Вест Хэм» в субботу обыграл «Челси» на своём поле со счётом 3:2.