Салах отреагировал на интерес «Барселоны»

Один из лучших форвардов мира Мохамед Салах, выступающий в английском чемпионате за «Ливерпуль», рассказал, как относится к слухам о возможном переходе в каталонскую «Барселону».

«Я слышал, что новый тренер «Барсы» хочет подписать меня. Мне льстит, что такой великий клуб проявляет интерес ко мне. Однако в данный момент меня все устраивает в «Ливерпуле». Но я не знаю, что произойдет в будущем. Посмотрим», - цитирует египетского нападающего Sport.es.

Трудовое соглашение 29-летнего африканца с мерсисайдцами рассчитано до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.