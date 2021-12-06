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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах отреагировал на интерес «Барселоны»

06 Декабря 2021 • 08:44 Комментировать (2)

Один из лучших форвардов мира Мохамед Салах, выступающий в английском чемпионате за «Ливерпуль», рассказал, как относится к слухам о возможном переходе в каталонскую «Барселону».

«Я слышал, что новый тренер «Барсы» хочет подписать меня. Мне льстит, что такой великий клуб проявляет интерес ко мне. Однако в данный момент меня все устраивает в «Ливерпуле». Но я не знаю, что произойдет в будущем. Посмотрим», - цитирует египетского нападающего Sport.es.

Трудовое соглашение 29-летнего африканца с мерсисайдцами рассчитано до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мохамед Салах
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Reich83
06 Декабря 2021 в 09:01
надо продавать, потом уйдет бесплатно
ARTUR
06 Декабря 2021 в 08:53
29 лет... Куда ты еще будешь смотреть ))
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