«Манчестер Юнайтед» хочет купить одного из самых дорогостоящих игроков «Барселоны»

Голландский хавбек «Барселоны» Френки де Йонг может сменить команду уже в грядущее трансферное окно. Как сообщается на страницах Todofichajes, заинтересованность в переходе полузащитника проявляет «Манчестер Юнайтед».

Ранее в СМИ сообщалось, что новый наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес планирует расстаться с голландцем. Рыночная стоимость де Йонга оценивается в 90 миллионов евро. Его трудовой договор с каталонским грандом рассчитан до 2026 года.

В текущем розыгрыше испанского чемпионата Френки провел 11 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

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