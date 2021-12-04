Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 232 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» хочет купить одного из самых дорогостоящих игроков «Барселоны»

04 Декабря 2021 • 09:31 Комментировать (3)

Голландский хавбек «Барселоны» Френки де Йонг может сменить команду уже в грядущее трансферное окно. Как сообщается на страницах Todofichajes, заинтересованность в переходе полузащитника проявляет «Манчестер Юнайтед».

Ранее в СМИ сообщалось, что новый наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес планирует расстаться с голландцем. Рыночная стоимость де Йонга оценивается в 90 миллионов евро. Его трудовой договор с каталонским грандом рассчитан до 2026 года.

В текущем розыгрыше испанского чемпионата Френки провел 11 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

«Барселона» может избавиться от двух звёздных игроков этой зимой

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Andi
04 Декабря 2021 в 12:13
Чтобы сидел на лавке как ван де БЕЕК?
Артур Измаилов
04 Декабря 2021 в 10:14
90 лямов за какого то ноунейма?
Leonardis
04 Декабря 2021 в 11:58
А завидовать,грех!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.12  15:30 Вест Хэм ... Челси 4.8 3.9 1.74
04.12  18:00 Саутгемптон ... Брайтон 2.55 3.4 2.8
04.12  18:00 Ньюкасл ... Бёрнли 2.15 3.5 3.45
04.12  18:00 Вулверхэмптон ... Ливерпуль 6.4 4.5 1.5
04.12  20:30 Уотфорд ... Манчестер Сити 11 6.4 1.26
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Декабря
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелен на продление контракта с Кристенсеном
12:37 · Англия. Премьер-лига
Конте высказался о будущем Льориса в «Тоттенхэме»
11:48 · Англия. Премьер-лига
Икарди заинтересовал два топ-клуба АПЛ
11:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит 100 млн евро за звезду «Ювентуса»
11:28 · Англия. Премьер-лига
Дембеле может сменить «Барселону» на клуб АПЛ 1
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на вингера «Манчестер Юнайтед» 1
11:09 · Англия. Премьер-лига
Саншеш может стать игроком «Ливерпуля»
10:19 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ нацелились на полузащитника «Ювентуса»
09:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на лучшего бомбардира Лиги 1
09:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить одного из самых дорогостоящих игроков «Барселоны» 3
09:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вознаградит Менди новым контрактом
09:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл ассистента Рангнику в МЛС 1
00:46 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Кейн счастлив, если мы побеждаем, даже если ему не удается забить» 1
00:41 · Англия. Премьер-лига
Канселу — лучший футболист АПЛ по числу точных передач
00:17 · Англия. Премьер-лига
Клопп раскритиковал АПЛ за насыщенный график в декабре 1
Все новости
Рекомендуем