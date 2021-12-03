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​Гвардиола хочет подписать Влаховича для «Манчестер Сити» слухи

03 Декабря 2021 • 19:47 Комментировать

«Манчестер Сити» по-прежнему не имеет игрока, который бы на постоянной основе выступал на позиции центрального нападающего. Поскольку подписать Гарри Кейна из «Тоттенхэма» «горожанам» не удаётся, клуб изучает другие варианты.

Как сообщает La Repubblica, главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле очень нравится нападающий Душан Влахович из «Фиорентины». За сербского форварда на трансферном рынке обещает разгореться серьёзная борьба, ведь его связывают со многими грандами Европы.

21-летний Душан Влахович в сезоне 2021/2022 провёл 16 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 2 голевых паса. Эксперты портала transfermarkt оценивают серба в 50 миллионов евро.

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