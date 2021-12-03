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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Маркиньос может перейти в топ-клуб АПЛ

03 Декабря 2021 • 19:15 Комментировать

Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен до сих пор не подписали новые контракты с «Челси». Их действующие трудовые соглашения рассчитаны до конца сезона, поэтому клуб поглядывает на трансферный рынок. По данным Fichajes, «пенсионеры» рассматривают возможность перехода в свои ряды Маркиньоса из «ПСЖ».

Стоит сказать, что «Челси» пытался подписать Маркиньоса ранее, но сделка не состоялась. В конце октября бразилец рассказывал, что «ПСЖ» не был готов отпустить его ни за какие деньги, поэтому быстро заблокировал переговоры.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 27-летнего Маркиньоса в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Маркиньос
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