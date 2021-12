​Тухель очень хочет подписать Кьезу, считает его одним из лучших вингеров – инсайдер

Рулевой «Челси» Томас Тухель является большим поклонником вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы. Об этом в подкасте Here We Go рассказал известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

«Слухи появляются, потому что мы знаем, что Тухелю очень нравится этот игрок. Он считает Кьезу одним из лучших вингеров», - рассказал Романо.

«Челси» будет проще подписать Федерико Кьезу летом, если «Ювентус» не попадёт в Лигу чемпионов. La Gazzetta dello Sport ранее писала о том, что в случае финиша за пределами топ-4 «старой синьоре» придётся расстаться с некоторыми игроками.

24-летний Федерико Кьеза оценивается экспертами портала transfermarkt в 70 миллионов евро.