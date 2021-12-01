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​Тухель очень хочет подписать Кьезу, считает его одним из лучших вингеров – инсайдер

01 Декабря 2021 • 19:56 Комментировать (1)

Рулевой «Челси» Томас Тухель является большим поклонником вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы. Об этом в подкасте Here We Go рассказал известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

«Слухи появляются, потому что мы знаем, что Тухелю очень нравится этот игрок. Он считает Кьезу одним из лучших вингеров», - рассказал Романо.

«Челси» будет проще подписать Федерико Кьезу летом, если «Ювентус» не попадёт в Лигу чемпионов. La Gazzetta dello Sport ранее писала о том, что в случае финиша за пределами топ-4 «старой синьоре» придётся расстаться с некоторыми игроками.

24-летний Федерико Кьеза оценивается экспертами портала transfermarkt в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Томас Тухель Федерико Кьеза Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Fireland
01 Декабря 2021 в 20:25
Романо - это уже серьезно.
Раньше не верилось в этот слух.
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