«Ньюкасл» близок к трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Голландский хавбек Донни ван де Бек, испытывающий недостаток игровой практики в «Манчестер Юнайтед», может перейти в другой английский коллектив. Как сообщается на страницах Todofichajes, полузащитника решил подписать «Ньюкасл». Сделка может быть оформлена в январе.

По данным источника, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров. Предполагается, что сумма сделки составит порядка 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к голландцу со стороны лондонского «Арсенала» и мадридского «Реала».

В нынешнем сезоне АПЛ Донни провел четыре матча и забил один гол.