​Тухель намекнул, что Кристенсен присел в запас из-за ситуации с контрактом

Главный тренер «Челси» Томас Тухель несколько минут пресс-конференции посвятил защитнику Андресу Кристенсену, чей действующий контракт истекает в конце сезона. Немецкий специалист намекнул, что в трёх последних матчах датский футболист просиживал в запасе из-за ситуации с контрактом.

Тухель говорил о том, что Кристенсен должен остаться в «Челси», и что у датчанина есть потенциал для того, чтобы стать большим игроком.

«Всё зависит от него. Нам нужны обязательства. Надеюсь, мы их получим», - слова Тухеля приводит football.london.

Журналист спросил у Тухеля, не думает ли он, что нахождение в запасе склонит Кристенсена к уходу из клуба.

«Нет, наоборот. Мы надеемся, что это повлияет на ситуацию в лучшую сторону», - ответил тренер.