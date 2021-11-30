Менди назвал свой лучший сейв за «Челси»

Страж ворот лондонского «Челси» Эдуар Менди рассказал о своем самом важном сейве в составе «пенсионеров».

«Я сделал лучший сейв в домашней игре ½ финала Лиги чемпионов против «Реала». Тогда, при счете 0:0, я спас ворота после удара Карима Бензема. Это позволило нам остаться в игре, а позже забить гол. Считаю это спасение самым важным в футболке «Челси», - приводит слова французского голкипера пресс-служба клуба.

Напомним, что 29-летний сенегалец занял второе место в голосовании за лучшего голкипера года по версии France Football. Лауреатом премии стал итальянец Джанлуиджи Доннарумма.