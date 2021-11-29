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​Рангник бросил «Локомотив» и стал тренером «Манчестер Юнайтед» - официально официально

29 Ноября 2021 • 14:39 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» посредством своего официального сайта сообщил о назначении Ральфа Рангника главным тренером команды. Немецкий специалист будет занимать тренерское кресло на «Олд Траффорд» до завершения текущего сезона. После этого Рангник станет консультантом «красных дьяволов» на два года.

Стоит сказать, что этим летом Ральф Рангник пришёл в «Локомотив», возглавив в московском клубе отдел спорта и развития. После лишь нескольких месяцев работы немецкий специалист бросил «железнодорожников» ради возможности поработать в «Манчестер Юнайтед».

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 2 декабря против «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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