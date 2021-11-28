Никто не забивал в АПЛ чаще Варди в возрасте больше 30 лет

Сегодня, 28-го ноября, нападающий «Лестера» Джейми Варди помог своей команде обыграть в домашних стенах «Уотфорд» (4:2), отличившись в воротах соперника дублем. Таким образом, англичанин забил уже свой 93-й мяч в английской Премьер-лиге после того, как ему исполнилось 30 лет, свидетельствует статистический портал Opta.

До этого достичь подобного показателя удавалось лишь Иану Райту, с кем Варди и сравнялся. Однако, практически нет сомнений, что в ближайшее время форвард «Лестера» побьет данный рекорд.

К слову, в текущем сезоне на счету Варди уже девять голов в 13 поединках внутреннего первенства, но «лисы» пока располагаются лишь на десятой строчке в турнирной таблице.