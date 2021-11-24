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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» - очередной претендент на Ляказетта

24 Ноября 2021 • 12:58 Комментировать

Лондонский «Арсенал» близок к расставанию с французским форвардом Александром Ляказеттом. Интерес к нападающему, у которого истекает контракт с «канонирами», проявляют многие европейские топ-клубы.

Согласно сведениям Calciomercato, в гонку за игроком включился «Милан». «Россонери» рассчитывают бесплатно подписать Александра в летнее трансферное окно.

Впрочем, миланскому гранду будет непросто выиграть борьбу за бомбардира. Ранее о желании оформить трансфер Ляказетта заявили «Барселона», «Атлетико», «Интер» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне АПЛ 30-летний француз забил лишь один гол в семи встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Александр Ляказетт
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