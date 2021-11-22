​Не спас даже Фергюсон: за что Сульшера уволили из «Манчестер Юнайтед»

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера команды. За почти три года работы норвежца успехи «красных дьяволов» были лишь локальными – яркие матчи, яркие отрезки и так далее. Глобально же «Манчестер Юнайтед» ничего не достиг и не вернулся на уровень команд, которые претендуют на титул Премьер-лиги и трофей Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над тем, почему у Сульшера ничего не получилось, выделяя две главные причины.

Сульшер – слабый тренер

Ставка на Уле Гуннара Сульшера в декабре 2018 года была пальцем в небо. Было похоже, что «Манчестер Юнайтед» надеялся найти своего Хосепа Гвардиолу или Зинедина Зидана среди бывших игроков, вдохновившись примерами «Барселоны» и «Реала». По сравнению с Гвардиолой и Зиданом у Сульшера было гораздо больше тренерского опыта, но одно дело работать в «Мольде», и совсем другое – в «Манчестер Юнайтед».

Надо признать, что после назначения Уле Гуннара Сульшера «Манчестер Юнайтед» задышал. Впрочем, это мог быть не столько эффект прихода Сульшера, сколько эффект ухода Жозе Моуринью. С португальцем у многих игроков команды имелись натянутые отношения. Можно вспомнить историю, как Алексис Санчес после увольнения Моуринью приехал на базу под песню «Теперь мы свободны».

Освободившись от «оков» Жозе Моуринью «Манчестер Юнайтед» выдал серию из восьми побед, прошёл «ПСЖ» в Лиге чемпионов и вообще смотрелся многообещающе. Впрочем, со временем эффект от тренерской перестановки улетучился, начались обычные будни. Эти будни показали, что Сульшер, при всём к нему уважении, является слабым тренером. То, что норвежец проработал в «Манчестер Юнайтед» три года, является серьёзным поводом лишний раз упрекнуть Эда Вудворда и остальное руководство. Ведь расхождение в уровне Уле Гуннара Сульшера и амбициях «Манчестер Юнайтед» проявилось не вчера и не месяц назад, а давно. Поговаривают, что для боссов «красных дьяволов» Сульшер просто был удобным тренером, который не скандалит, не кричит о необходимости делать трансферы, а тихо-мирно и в меру своих сил работает с тем материалом, который у него есть. В общем, Сульшер оказался полной противоположностью Моуринью, не стеснявшегося критиковать клуб за деятельность на рынке. В условиях конфронтации владельцев «МЮ» с фанатами иметь удобного тренера боссам на «Олд Траффорд» было особенно важно. Вот только о спортивных делах Глейзеры, похоже, не особенно беспокоились.

Возвращаясь к герою этого материала, стоит сказать, что за три года Сульшер не показал каких-либо интересных тренерских решений или чего-то в таком духе. Из стана «Манчестер Юнайтед» регулярно просачивались слухи о том, что футболисты считают тренировки Сульшера слишком простыми и незатейливыми, что Сульшер даёт недостаточно тактической информации, что Сульшер не способен зажечь команду пламенной речью и так далее. В общем, Сульшер взялся за гуж, но оказался не дюж. Прямо сейчас норвежец не способен тренировать топ-клуб.

Сульшеру не хватило авторитета

Когда Уле Гуннар Сульшер принял «Манчестер Юнайтед», он попросил всех сотрудников базы, многих из которых он до сих пор помнил, называть его по имени. Все эти «сопли», конечно, красивы, но разве что для статей, книг или фильмов. В футболе же тренеру важно иметь авторитет, особенно когда речь идёт о топовых клубах. Понятно, что авторитет среди сотрудников базы тренеру ничего не даёт, но та история дала основания подумать, что у Сульшера нет нужного стержня. Не знаю, как вас, а меня впоследствии не покидало ощущение того, что норвежец ну слишком уж мягкотелый. С таким характером добиться успеха в топовом клубе Европы сложно.

Есть мнение, что Сульшер так и не стал для игроков «Манчестер Юнайтед» авторитетом. Этот самый авторитет можно завоевать по-разному – своими былыми достижениями, своими интересными футбольными идеями или своим умением расположить игроков к себе за счёт личностных качеств. Кажется, что у Сульшера не оказалось ничего из этого списка. А приход в команду Криштиану Роналду окончательно подавил норвежца. У тренера не было ничего, за счёт чего он мог бы стать для Роналду авторитетом и вписать звёздного португальца в игру, заставить его играть так, как видит тренер.

Говорят, что Уле Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед» активно поддерживал Алекс Фергюсон, чьё мнение до сих пор имеет вес на «Олд Траффорд». Но даже сэр Алекс не спас Сульшера от увольнения, которое стало логичным итогом работы норвежца в Манчестере. В будущем Сульшер ещё может рассчитывать на тренерское кресло в топ-клубе. Но для начала ему нужно вырасти – как в плане навыков, так и в плане авторитета.

Алексей Антоненко