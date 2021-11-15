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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Барселона» следит за основным защитником «Челси» слухи

15 Ноября 2021 • 18:39 Комментировать

Неблагоприятное финансовое положение вынуждает «Барселону» активно следить за рынком футболистов, которые в обозримом будущем обретут статус свободного агента. По данным ESPN, в поле зрения каталонского клуба находится защитник Сесар Аспиликуэта. Действующий контракт 32-летнего испанца с «Челси» истекает будущим летом.

В сезоне 2021/2022 Сесар Аспиликуэта провёл за «Челси» 13 матчей во всех турнирах. В них защитник отметился тремя результативными передачами. Один из ассистов Аспиликуэта сделал в игре Лиги чемпионов против «Зенита», когда «пенсионеры» победили со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта Трансферы футбола - лето 2022
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