Неблагоприятное финансовое положение вынуждает «Барселону» активно следить за рынком футболистов, которые в обозримом будущем обретут статус свободного агента. По данным ESPN, в поле зрения каталонского клуба находится защитник Сесар Аспиликуэта. Действующий контракт 32-летнего испанца с «Челси» истекает будущим летом.

В сезоне 2021/2022 Сесар Аспиликуэта провёл за «Челси» 13 матчей во всех турнирах. В них защитник отметился тремя результативными передачами. Один из ассистов Аспиликуэта сделал в игре Лиги чемпионов против «Зенита», когда «пенсионеры» победили со счётом 1:0.