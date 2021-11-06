Тухель заявил, что «Челси» может подписать Кунде

Лондонский «Челси» может предпринять попытку подписать защитника сборной Франции Жюля Кунде в зимнее трансферное окно. Об этом заявил наставник «пенсионеров» Томас Тухель в беседе с журналистами.

«Кунде? Клуб может вернуться к его кандидатуре зимой, если появится необходимость», - приводит слова немецкого тренера Evening Standart.

Напомним, что правами на 22-летнего исполнителя владеет испанская «Севилья». Трудовое соглашение Кунде с андалусийцами рассчитано до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Жюль сыграл девять матчей.