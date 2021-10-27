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Фергюсон посетил тренировку «МЮ», чтобы поддержать Сульшера

27 Октября 2021 • 09:35 Комментировать (1)

Легендарный наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поддерживает своего бывшего подопечного Уле Гуннара Сульшера. В настоящий момент норвежец занимает пост главного тренера «красных дьяволов» и находится на грани увольнения из-за неудачных результатов команды в текущем сезоне.

Согласно данным The Sun, накануне Фергюсон посетил тренировочное занятие манкунианцев, чтобы поддержать нынешний тренерский штаб команды.

Ранее в прессе появилась информация, что Сульшера могут отправить в отставку, если показатели «МЮ» не улучшатся в ближайших играх. На его место планируют пригласить итальянца Антонио Конте.

«Манчестер Юнайтед» принял решение по Сульшеру

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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Антиукр
27 Октября 2021 в 10:03
Вот поэтому Сульшера могут и не уволить ,пока у него есть крыша - хозяин в виде Фергюсона . А как мы понимаем вассал не может перечить своему сюзерену <...>
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