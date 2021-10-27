Фергюсон посетил тренировку «МЮ», чтобы поддержать Сульшера

Легендарный наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поддерживает своего бывшего подопечного Уле Гуннара Сульшера. В настоящий момент норвежец занимает пост главного тренера «красных дьяволов» и находится на грани увольнения из-за неудачных результатов команды в текущем сезоне.

Согласно данным The Sun, накануне Фергюсон посетил тренировочное занятие манкунианцев, чтобы поддержать нынешний тренерский штаб команды.

Ранее в прессе появилась информация, что Сульшера могут отправить в отставку, если показатели «МЮ» не улучшатся в ближайших играх. На его место планируют пригласить итальянца Антонио Конте.

«Манчестер Юнайтед» принял решение по Сульшеру