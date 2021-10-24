Ришарлисон призвал к вакцинации

Нападающий «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисон сделал прививку от коронавируса и объяснил, почему это важно.

«Это имеет значение сейчас, не так ли? Нам было приятно видеть фанатов снова на стадионах. Футболисты всегда будут пытаться делать нечто полезное.

В Бразилии многие не стали делать вторую прививку. Я посчитал необходимым показать всё своим примером. Важно, чтобы мир поскорее вернулся к прежней жизни. Надеюсь, кто-то пойдёт и вакцинирует второй дозой», - прокомментировал своё недавнее фото в «Инстаграме» футболист «ирисок».

Из-за травмы 24-летний Ришарлисон провёл в текущем розыгрыше АПЛ всего 5 матчей, но успел отличиться двумя голами и ассистом.