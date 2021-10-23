Итальянский топ-тренер готов заменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Бывший наставник туринского «Ювентуса» и миланского «Интера» Антонио Конте может возобновить карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает Daily Star, итальянский специалист, который сейчас находится в статусе безработного, заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».

Конте готов возглавить «красных дьяволов», если руководство манкунианцев примет решение об отставке норвежца Уле Гуннара Сульшера.

Последним местом работы Антонио был «Интер». Специалист привел «нерадзурри» к чемпионскому титулу, после чего покинул миланский коллектив из-за разногласий с руководством.