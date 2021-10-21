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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» до конца недели объявит имя главного тренера

21 Октября 2021 • 08:35 Комментировать

Владельцы «Ньюкасла» планируют до конца недели представить нового главного тренера команды, об этом рапортует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, португалец Паулу Фонсека, поработавший в «Шахтёре» и «Роме», дал согласие на работу в английском клубе. Однако «сороки» не спешат с его назначением и продолжают вести переговоры с другими специалистами. В шорт-листе обогатившегося клуба фигурируют Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Роберто Мартинес и Ральф Рангник.

Накануне было объявлено об отставке Стива Брюса с поста наставника «Ньюкасла».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл
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