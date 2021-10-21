«Ньюкасл» до конца недели объявит имя главного тренера

Владельцы «Ньюкасла» планируют до конца недели представить нового главного тренера команды, об этом рапортует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, португалец Паулу Фонсека, поработавший в «Шахтёре» и «Роме», дал согласие на работу в английском клубе. Однако «сороки» не спешат с его назначением и продолжают вести переговоры с другими специалистами. В шорт-листе обогатившегося клуба фигурируют Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Роберто Мартинес и Ральф Рангник.

Накануне было объявлено об отставке Стива Брюса с поста наставника «Ньюкасла».