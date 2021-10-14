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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Эвра вспомнил о серьёзной ссоре с Видичем

14 Октября 2021 • 17:59 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о своей давней ссоре с Неманьей Видичем.

«Как-то мы поссорились с Видичем. Мы не разговаривали друг с другом на протяжении трёх месяцев. Мы играли вместе, но не произносили ни слова. Мы не давали друг другу никаких советов на поле. Алексу Фергюсону даже пришлось поменять Видича и Фердинанда в центре обороны местами, чтобы Неманья играл подальше от меня.

Так было в течение трёх месяцев, пока Видич не подошёл ко мне в раздевалке и не дал пять. Все подумали: «Наконец-то», - приводятся слова Эвра на сайте «Манчестер Юнайтед».  

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Неманья Видич Патрис Эвра
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