​Эвра вспомнил о серьёзной ссоре с Видичем

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о своей давней ссоре с Неманьей Видичем.

«Как-то мы поссорились с Видичем. Мы не разговаривали друг с другом на протяжении трёх месяцев. Мы играли вместе, но не произносили ни слова. Мы не давали друг другу никаких советов на поле. Алексу Фергюсону даже пришлось поменять Видича и Фердинанда в центре обороны местами, чтобы Неманья играл подальше от меня.

Так было в течение трёх месяцев, пока Видич не подошёл ко мне в раздевалке и не дал пять. Все подумали: «Наконец-то», - приводятся слова Эвра на сайте «Манчестер Юнайтед».