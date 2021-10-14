Президент «Лидса» раскритиковал руководство АПЛ

Президент «Лидса» Андреа Радриццани предупредил руководство АПЛ, чтобы те контролировали любые действия «Ньюкасла» в отношении финансового фэйр-плея. Он, как и большинство других представителей чемпионата, усомнился в честности конкуренции в лиге.

После того, как клубы проводили собрание по поводу недовольства передачей акций «Ньюкасла» Консорциуму из Саудовской Аравии, Радриццани высказал свое мнение в интервью Sky Sports.

«Как так получилось, что у условных «Манчестер Сити» и теперь «Ньюкасла» есть неограниченные возможности, потому что они контролируются государственными фондами? Я считаю, что это неправильно. Нужно, чтобы все были в равных условиях», - подчеркнул владелец «Лидса».