«Манчестер Сити» спокойно обыграл «Бёрнли», «Вулверхэмптон» чудом ушёл от поражения в Бирмингеме

«Манчестер Сити» играл против «Бёрнли» в восьмом туре Премьер-лиги и сделал то, что был должен, а именно - победил соперника (2:0). Результативные удары на счету Бернарду Силвы на 12-й минуте и Кевина де Брёйне спустя час игры. «Горожане» с 17 очками идут вторыми.
В других матчах «Саутгемптон» переиграл «Лидс» (1:0), «Вулверхэмптон» забил два мяча в концовке встречи с «Астон Виллой» (2:2), а «Норвич» и «Брайтон» не забивали.
Протокол игры
|Манчестер Сити
|2:0
|Бёрнли
|(1:0) Силва Бернарду 12'
|(2:0) Де Брёйне Кевин 71'
Стеффен Закари • Канселу Жоау • Стоунс Джон • Лапорт Эмерик 45' 72' ( Диаш Рубен ( 72') • Аке Натан • Силва Бернарду 90' ( Палмер Коул ( 90') • Родри Эрнандес • Де Брёйне Кевин 84' ( Фернандиньо Фернандо ( 84') • Марез Рияд • Стерлинг Рахим • Фоден Фил
Запасные: Грилиш Джек • Уокер Кайл • Зинченко Александр • Сликер Киран • Гюндоган Илкай • Карсон Скотт
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Коллинз Натан • Тарковски Джеймс • Питерс Эрик • Браунхилл Джош • Корк Джек 72' ( Гудмундссон Йоханн ( 72') • Вествуд Эшли • Корне Максвелл 57' ( Барнс Эшли ( 57') • Макнил Дуайт • Вуд Крис 82' ( Родригес Джей ( 82')
Запасные: Норрис Уилл • Леннон Аарон • Хенесси Уэйн • Робертс Коннор II • Бардсли Филипп • Лонг Кевин
16 октября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
Протокол игры
|Саутгемптон
|1:0
|Лидс
|(1:0) Броя Армандо 53'
Маккарти Алекс • 83'Ливраменто Валентино • Беднарек Ян • 75'Салису Мохаммед • Перро Ромен • Дженепо Мусса 59' ( Армстронг Стюарт ( 59') • Ромеу Ориоль • Диалло Ибраима • Эльюнусси Мохамед 90' ( Телла Нейтан ( 90') • Броя Армандо 81' ( Уолкотт Тео ( 81') • Редмонд Натан
Запасные: Валери Ян • Уокер-Питерс Кайл • Армстронг Адам • Лонг Шейн • Лянко Войнович • Форстер Фрейзер
Меслье Иллан • Шеклтон Джейми • Льоренте Диего • 70'Купер Лиам • Даллас Стюарт • Стрёйк Паскаль • 58'Джеймс Дэниэл • Клих Матеуш 77' ( Джелхардт Джо ( 77') • Робертс Тайлер 47' 81' ( Саммервилл Крисенсио ( 81') • Харрисон Джек • Морено Родриго 64' ( Форшоу Адам ( 64')
Запасные: Клаессон Кристоффер • Фур-Хьельде Лео • Гринвуд Сэм • Драме Коди • Маккинстри Стюарт • Крессвел Чарли
16 октября. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
Протокол игры
|(1:0) Ингс Дэнни 48'
|(2:0) Макгинн Джон 68'
|80' Саисс Ромен (2:1)
|85' Коди Конор (2:2)
Мартинес Эмилиано • Конса Эзри • Туанзебе Аксел • Мингс Тайрон • 61'Кэш Мэтти 79' ( Янг Эшли ( 79') • Макгинн Джон • Соарес Дуглас 68' ( Накамба Марвелус ( 68') • Буэндия Эмилиано 74' ( Рамси Джакоб ( 74') • Таргетт Мэтт • Уоткинс Олли • 81'Ингс Дэнни
Запасные: Арчер Камерон • Стир Джед • Эль-Гази Анвар • Филоджин-Байдейс Джейден • Сансон Морган • Хаус Кортни
Са Жозе • Килман Макс • Коди Конор • Саисс Ромен • Семеду Нелсон • Невеш Рубен • 52'Моутинью Жоау 74' ( Поденсе Даниэл ( 74') • Марсал Фернандо 75' ( Силва Фабио ( 75') • Дендонкер Леандер • 88'Траоре Адама • Хи-Чан Хван 88' ( Хименес Рауль ( 88')
Запасные: Моуленд Луи • Хувер Ки-Джана • Кандл Люк • Боли Вийи • Аит-Нури Раян • Радди Джон
16 октября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
Протокол игры
Крул Тим • Ааронс Макс • Кабак Озан • 30'Хэнли Грант • Гибсон Бен • Яннулис Димитрис • 50'Лис-Мелу Пьерр • Норманн Матиас 83' ( Рупп Лукас ( 83') • Маклин Кенни • Сарджент Джош 76' ( Рашица Милот ( 76') • Пукки Теэму 75' 90' ( Айда Адам ( 90')
Запасные: Уильямс Брендон • Ганн Энгус • Гилмор Билли • Дауэлл Киран • Цолис Христос • Омобамиделе Эндрю
Санчес Роберт • Даффи Шейн • 90'Данк Льюис • Бёрн Дэн • 90'Вельтман Йоел 15' 59' ( Лемпти Тарик ( 59') • Гросс Паскаль • Лаллана Адам • 24'Модер Якуб 84' ( Макаллистер Алексис ( 84') • Кукурелья Марк 41' 66' ( Марч Соломон ( 66') • Троссар Леандро • Мопе Нил
Запасные: Мвепу Энок • Стил Джейсон • Коннолли Аарон • Робертс Хэйдон • Локадия Юрген • Биссума Ив
16 октября. Стадион "Кэрроу Роуд".