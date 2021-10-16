«Манчестер Сити» спокойно обыграл «Бёрнли», «Вулверхэмптон» чудом ушёл от поражения в Бирмингеме

«Манчестер Сити» играл против «Бёрнли» в восьмом туре Премьер-лиги и сделал то, что был должен, а именно - победил соперника (2:0). Результативные удары на счету Бернарду Силвы на 12-й минуте и Кевина де Брёйне спустя час игры. «Горожане» с 17 очками идут вторыми.

В других матчах «Саутгемптон» переиграл «Лидс» (1:0), «Вулверхэмптон» забил два мяча в концовке встречи с «Астон Виллой» (2:2), а «Норвич» и «Брайтон» не забивали.