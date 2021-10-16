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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» спокойно обыграл «Бёрнли», «Вулверхэмптон» чудом ушёл от поражения в Бирмингеме

16 Октября 2021 • 19:01 Комментировать (1)
Манчестер Сити
2:0
Бёрнли
окончен

«Манчестер Сити» играл против «Бёрнли» в восьмом туре Премьер-лиги и сделал то, что был должен, а именно - победил соперника (2:0). Результативные удары на счету Бернарду Силвы на 12-й минуте и Кевина де Брёйне спустя час игры. «Горожане» с 17 очками идут вторыми.

В других матчах «Саутгемптон» переиграл «Лидс» (1:0), «Вулверхэмптон» забил два мяча в концовке встречи с «Астон Виллой» (2:2), а «Норвич» и «Брайтон» не забивали.

Протокол игры  
Манчестер Сити 2:0 Бёрнли
(1:0) Силва Бернарду 12'    
(2:0) Де Брёйне Кевин 71'    
Стеффен Закари Канселу Жоау Стоунс Джон Лапорт Эмерик   45'   72' (Диаш Рубен (   72') Аке Натан Силва Бернарду   90' (Палмер Коул (   90') Родри Эрнандес Де Брёйне Кевин   84' (Фернандиньо Фернандо (   84') Марез Рияд Стерлинг Рахим Фоден Фил
Запасные: Грилиш Джек Уокер Кайл Зинченко Александр Сликер Киран Гюндоган Илкай Карсон Скотт
Поуп Ник Лоутон Мэттью Коллинз Натан Тарковски Джеймс Питерс Эрик Браунхилл Джош Корк Джек   72' (Гудмундссон Йоханн (   72') Вествуд Эшли Корне Максвелл   57' (Барнс Эшли (   57') Макнил Дуайт Вуд Крис   82' (Родригес Джей (   82')
Запасные: Норрис Уилл Леннон Аарон Хенесси Уэйн Робертс Коннор II Бардсли Филипп Лонг Кевин
16 октября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
Протокол игры  
Саутгемптон 1:0 Лидс
(1:0) Броя Армандо 53'    
Маккарти Алекс   83' Ливраменто Валентино Беднарек Ян   75' Салису Мохаммед Перро Ромен Дженепо Мусса   59' (Армстронг Стюарт (   59') Ромеу Ориоль Диалло Ибраима Эльюнусси Мохамед   90' (Телла Нейтан (   90') Броя Армандо   81' (Уолкотт Тео (   81') Редмонд Натан
Запасные: Валери Ян Уокер-Питерс Кайл Армстронг Адам Лонг Шейн Лянко Войнович Форстер Фрейзер
Меслье Иллан Шеклтон Джейми Льоренте Диего   70' Купер Лиам Даллас Стюарт Стрёйк Паскаль   58' Джеймс Дэниэл Клих Матеуш   77' (Джелхардт Джо (   77') Робертс Тайлер   47'   81' (Саммервилл Крисенсио (   81') Харрисон Джек Морено Родриго   64' (Форшоу Адам (   64')
Запасные: Клаессон Кристоффер Фур-Хьельде Лео Гринвуд Сэм Драме Коди Маккинстри Стюарт Крессвел Чарли
16 октября. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
Протокол игры  
Астон Вилла 2:2 Вулверхэмптон
(1:0) Ингс Дэнни 48'    
(2:0) Макгинн Джон 68'    
    80' Саисс Ромен (2:1)
    85' Коди Конор (2:2)
Мартинес Эмилиано Конса Эзри Туанзебе Аксел Мингс Тайрон   61' Кэш Мэтти   79' (Янг Эшли (   79') Макгинн Джон Соарес Дуглас   68' (Накамба Марвелус (   68') Буэндия Эмилиано   74' (Рамси Джакоб (   74') Таргетт Мэтт Уоткинс Олли   81' Ингс Дэнни
Запасные: Арчер Камерон Стир Джед Эль-Гази Анвар Филоджин-Байдейс Джейден Сансон Морган Хаус Кортни
Са Жозе Килман Макс Коди Конор Саисс Ромен Семеду Нелсон Невеш Рубен   52' Моутинью Жоау   74' (Поденсе Даниэл (   74') Марсал Фернандо   75' (Силва Фабио (   75') Дендонкер Леандер   88' Траоре Адама Хи-Чан Хван   88' (Хименес Рауль (   88')
Запасные: Моуленд Луи Хувер Ки-Джана Кандл Люк Боли Вийи Аит-Нури Раян Радди Джон
16 октября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
Протокол игры  
Норвич 0:0 Брайтон
Крул Тим Ааронс Макс Кабак Озан   30' Хэнли Грант Гибсон Бен Яннулис Димитрис   50' Лис-Мелу Пьерр Норманн Матиас   83' (Рупп Лукас (   83') Маклин Кенни Сарджент Джош   76' (Рашица Милот (   76') Пукки Теэму   75'   90' (Айда Адам (   90')
Запасные: Уильямс Брендон Ганн Энгус Гилмор Билли Дауэлл Киран Цолис Христос Омобамиделе Эндрю
Санчес Роберт Даффи Шейн   90' Данк Льюис Бёрн Дэн   90' Вельтман Йоел   15'   59' (Лемпти Тарик (   59') Гросс Паскаль Лаллана Адам   24' Модер Якуб   84' (Макаллистер Алексис (   84') Кукурелья Марк   41'   66' (Марч Соломон (   66') Троссар Леандро Мопе Нил
Запасные: Мвепу Энок Стил Джейсон Коннолли Аарон Робертс Хэйдон Локадия Юрген Биссума Ив
16 октября. Стадион "Кэрроу Роуд".

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Бёрнли Манчестер Сити Астон Вилла
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
16 Октября 2021 в 19:17
ай молодцы манчестер-сила.. спокойно без надрыву.. так держац.. )))
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окончен Уотфорд 0:5 Ливерпуль
окончен Манчестер Сити 2:0 Бёрнли
окончен Саутгемптон 1:0 Лидс
окончен Астон Вилла 2:3 Вулверхэмптон
окончен Лестер 4:2 Манчестер Юнайтед
окончен Норвич 0:0 Брайтон
Идет 95 минута Брентфорд 0:1 Челси
17.10  16:00 Эвертон ... Вест Хэм 2.55 3.5 2.75
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