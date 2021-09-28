Два игрока «Реала» могут перейти в клуб АПЛ

Руководство «Эвертона» планирует усилить команду сразу двумя футболистами, принадлежащими мадридскому «Реалу». Согласно данным Defenca Central, в сферу интересов мерсисайдского клуба попали полузащитник Иско и форвард Лука Йович.
Инициатором приглашения игроков выступает наставник «ирисок» Рафаэль Бенитес. «Эвертон» рассчитывает арендовать футболистов в зимнее трансферное окно.
Подопечные Бенитеса успешно стартовали в новом розыгрыше английской Премьер-лиги. Команда набрала 13 очков после шести туров и располагается на пятой позиции, отставая от лидера на один балл.