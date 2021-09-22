Мать Роналду: «Хочу увидеть Криштиану в «Спортинге», прежде чем умру»

Мария Долореш Авейру, которая является матерью звездного форварда Криштиану Роналду, рассказал, что мечтает снова увидеть своего сына в футболке лиссабонского «Спортинга». Именно в этом клубе нападающий начал свою профессиональную карьеру.

«Я сказала Криштиану, что хочу увидеть его в «Спортинге», прежде чем умру. Или пусть это будет его сын, он играет еще лучше», - приводит слова женщины Record.

В минувшее летнее трансферное окно 36-летний голеадор вернулся в «Манчестер Юнайтед», подписав двухлетнее соглашение. После перехода КриРо забивает в каждом матче за «красных дьяволов».