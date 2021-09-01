Форвард немецкого «РБ Лейпцига» Адемола Лукман продолжит карьеру на Туманном Альбионе. 23-летнего футболиста подписал «Лестер», об этом рапортует пресс-служба клуба. Стороны оформили арендное соглашение до завершения нынешнего сезона.

Стоит отметить, что в минувшей кампании нападающий выступал в аренде за лондонский «Фулхэм». Футболист принял участие в 35 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативных паса.

В стартовых трех турах английской Премьер-лиги «лисы» набрали шесть очков и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице.