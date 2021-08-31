«Тоттенхэм» посредством своего официального сайта объявил о приобретении у «Барселоны» правого защитника Эмерсона Рояла. 22-летний футболист подписал со «шпорами» трудовое соглашение, рассчитанное до завершения сезона 2025/2026. Эмерсон будет играть за лондонский клуб под номером 12.

На протяжении последних двух с половиной сезонов Эмерсон защищал цвета испанского «Бетиса». В 79 матчах за этот испанский клуб защитник записал на свой счёт 5 голов и 10 результативных передач на партнёров по команде.

В Лондон Эмерсон прибудет в течение этой недели.