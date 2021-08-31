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​«Тоттенхэм» купил у «Барселоны» Эмерсона официально

31 Августа 2021 • 20:39 Комментировать (1)

«Тоттенхэм» посредством своего официального сайта объявил о приобретении у «Барселоны» правого защитника Эмерсона Рояла. 22-летний футболист подписал со «шпорами» трудовое соглашение, рассчитанное до завершения сезона 2025/2026. Эмерсон будет играть за лондонский клуб под номером 12.

На протяжении последних двух с половиной сезонов Эмерсон защищал цвета испанского «Бетиса». В 79 матчах за этот испанский клуб защитник записал на свой счёт 5 голов и 10 результативных передач на партнёров по команде.

В Лондон Эмерсон прибудет в течение этой недели.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
779
31 Августа 2021 в 21:00
Да, Дест гораздо интереснее. Барса по копеечке собирает.)))
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