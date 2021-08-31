«Ювентус» попрощался с Роналду

Пресс-служба туринского «Ювентуса» выступила с заявлением относительно ухода португальского форварда Криштиану Роналду. 36-летний нападающий продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

«Летом 2018 года соединились две иконы футбола – Криштиану перешел в «Ювентус». Было 133 поединка, 101 гол, пять трофеев… Теперь эта глава подошла к завершению. Пути клуба и игрока разошлись.

Мы вместе пережили много незабываемых моментов. Это была замечательная история», - говорится в сообщении туринского клуба.

Ранее «Ювентус» объявил сумму трансфера КриРо в «Манчестер Юнайтед». Португалец был продан за 15 миллионов евро.