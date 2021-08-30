Несмотря на различные слухи касательно интереса к кандидатуре Ренату Саншеша со стороны «Ливерпуля» и «Барселоны», португалец, по всей видимости, продолжит карьеру в «Вулверхэмптоне».

Правда, речь идет об аренде, в которую не будет включено обязательное право выкупа. Такой информацией поделилось издание talkSport. Сообщается, что сам футболист желает покинуть «Лилль», так как не может поладить с новым наставником Жосленом Гурвеннеком.

В «Вулверхэмптоне» собралась португальская диаспора, что и стало одной из причин такого выбора полузащитника. К слову, «волки» теперь согласны отпустить в «Ювентус» Рубена Невеша, если поступит соответствующее предложение.