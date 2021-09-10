«Лилль» проиграл «Лорьяну» и застрял в середине таблицы

Матчем между «Лорьяном» и «Лиллем» стартовал футбольный уик-энд в топ-чемпионатах Европы. Уже на седьмой минуте Теремас Моффи поиздевался над четверкой защитников «догов» и выкатил мяч под удар Арману Льоренте. В ответ Бурак Йылмаз грамотно подставился под фол, заработал и четко реализовал 11-метровый. Равная игра катилась к ничьей, но на 87-й минуте Моффи замкнул прострел с левого фланга и принес три очка «Лорьяну» (2:1).
Победители матча вышли на четвертое место в таблице. Чемпионы пропустили больше всех в лиге (11) и занимают 10-е место.
Протокол игры
|(1:0) Лорьенте Арман 7'
|25' Йилмаз Бурак (1:1)
|(2:1) Моффи Теремас 87'
Нарди Поль • Силва Игор • Мендес Убулан • Лапорт Жульен • Дженц Мориц • Ле Гофф Венсан • Монкондю Томас 81' ( Грбич Адриан ( 81') • Лемуан Фабьен • Абергель Лоран • 35'Моффи Теремас 90' ( Диарра Стефан ( 90') • Лорьенте Арман 81' ( Буасгар Кентен ( 81' ) 90'
Запасные: Дрейер Маттье • Leo Petrot • Эрго Жером • Лорик Самуэль • Бурле Редван
Грбич Иво • Джало Тьягу • Фонте Жозе • Ботман Свен • Мандава Рейнилду • Язиджи Юсуф 76' ( Дэвид Джонатан ( 76') • Андре Бенжамин • Шека • Гомес Анхель 44' 59' ( Гудмундссон Габриэль ( 59') • Иконе Жонатан 88' ( Лихаджи Исаак ( 88') • Йилмаз Бурак
Запасные: Пье Жереми • Ниассе Шейх • Лео Жардим • Капемба Освальдо Педро • Асконе Рокко • Онана Амаду
10 сентября. Стадион "Стад де Мустуар".