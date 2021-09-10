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«Лилль» проиграл «Лорьяну» и застрял в середине таблицы

10 Сентября 2021 • 23:56 Комментировать
Лорьян
2:1
Лилль
окончен

Матчем между «Лорьяном» и «Лиллем» стартовал футбольный уик-энд в топ-чемпионатах Европы. Уже на седьмой минуте Теремас Моффи поиздевался над четверкой защитников «догов» и выкатил мяч под удар Арману Льоренте. В ответ Бурак Йылмаз грамотно подставился под фол, заработал и четко реализовал 11-метровый. Равная игра катилась к ничьей, но на 87-й минуте Моффи замкнул прострел с левого фланга и принес три очка «Лорьяну» (2:1).

Победители матча вышли на четвертое место в таблице. Чемпионы пропустили больше всех в лиге (11) и занимают 10-е место.

Протокол игры  
Лорьян 2:1 Лилль
(1:0) Лорьенте Арман 7'    
    25' Йилмаз Бурак (1:1)
(2:1) Моффи Теремас 87'    
Нарди Поль Силва Игор Мендес Убулан Лапорт Жульен Дженц Мориц Ле Гофф Венсан Монкондю Томас   81' (Грбич Адриан (   81') Лемуан Фабьен Абергель Лоран   35' Моффи Теремас   90' (Диарра Стефан (   90') Лорьенте Арман   81' (Буасгар Кентен (   81'   90')
Запасные: Дрейер Маттье Leo Petrot Эрго Жером Лорик Самуэль Бурле Редван
Грбич Иво Джало Тьягу Фонте Жозе Ботман Свен Мандава Рейнилду Язиджи Юсуф   76' (Дэвид Джонатан (   76') Андре Бенжамин Шека Гомес Анхель   44'   59' (Гудмундссон Габриэль (   59') Иконе Жонатан   88' (Лихаджи Исаак (   88') Йилмаз Бурак
Запасные: Пье Жереми Ниассе Шейх Лео Жардим Капемба Освальдо Педро Асконе Рокко Онана Амаду
10 сентября. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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окончен Лорьян 2:1 Лилль
11.09  18:00 ПСЖ ... Клермон 1.19 7.6 15
11.09  22:00 Монако ... Марсель 2.1 3.65 3.45
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