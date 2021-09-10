«Лилль» проиграл «Лорьяну» и застрял в середине таблицы

Матчем между «Лорьяном» и «Лиллем» стартовал футбольный уик-энд в топ-чемпионатах Европы. Уже на седьмой минуте Теремас Моффи поиздевался над четверкой защитников «догов» и выкатил мяч под удар Арману Льоренте. В ответ Бурак Йылмаз грамотно подставился под фол, заработал и четко реализовал 11-метровый. Равная игра катилась к ничьей, но на 87-й минуте Моффи замкнул прострел с левого фланга и принес три очка «Лорьяну» (2:1).

Победители матча вышли на четвертое место в таблице. Чемпионы пропустили больше всех в лиге (11) и занимают 10-е место.