Руни: «МЮ» не допустил бы трансфера Роналду в «Манчестер Сити»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о переходе португальца Криштиану Роналду в стан «красных дьяволов».

«Криштиану - один из лучших игроков современности. Он непременно окажет большое влияние на игру команды. Что касается «Манчестер Сити», то я не верил в такое развитие событий. «МЮ» не допустил бы такого трансфера», - передает слова англичанина Metro.

Ранее стало известно, что 36-летний португальский голеадор успешно прошел медобследование в «Манчестер Юнайтед». Стороны подпишут двухлетний трудовой договор. В английском гранде КриРо будет получать 29,1 миллиона евро в год.