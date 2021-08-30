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Руни: «МЮ» не допустил бы трансфера Роналду в «Манчестер Сити»

30 Августа 2021 • 13:01 Комментировать (1)

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о переходе португальца Криштиану Роналду в стан «красных дьяволов».

«Криштиану - один из лучших игроков современности. Он непременно окажет большое влияние на игру команды. Что касается «Манчестер Сити», то я не верил в такое развитие событий. «МЮ» не допустил бы такого трансфера», - передает слова англичанина Metro.

Ранее стало известно, что 36-летний португальский голеадор успешно прошел медобследование в «Манчестер Юнайтед». Стороны подпишут двухлетний трудовой договор. В английском гранде КриРо будет получать 29,1 миллиона евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Alex1972
30 Августа 2021 в 14:17
Ради того, чтобы он не перешел в МС - МЮ совершили самострел... Идиоты... А Гвардиола и не собирался рушить командную игру ради прихотей эгоиста... Хе...
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