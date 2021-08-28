При каких обстоятельствах Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» 12 лет назад

Как же всё-таки быстро летит время. Роналду в форме «МЮ» - это ведь было совсем недавно, но прошло целых 12 лет. Португалец, добившись в мировом футболе всего и вся, возвращается домой. Мы вспоминаем, как он прощался с Манчестером в далёком 2009-м.

Так уж вышло, что Роналду не может спокойно уходить из своих команд. Разве что из «Спортинга» он ушёл с почестями и большими надеждами. В Манчестере, Мадриде и Турине Криш прощался резко, эмоционально и в каком-то смысле даже скандально.

В «Юнайтед» Роналду пришёл совсем юнцом, о котором говорили, что скоро он выстрелит. Но никто не думал, что так ярко. Шесть лет Криштиану провёл под началом сэра Алекса Фергюсона, где он превратился из простого техничного бегунка в одного из лучших игроков мира.

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В Англии он трижды выиграл Премьер-лигу, завоевал Кубок Англии, Кубок английской Лиги, и, самое главное, стал победителем Лиги чемпионов. Всё – миссия выполнена. В Манчестере ему было уже некуда расти. И именно этот аргумент Криштиану представил в качестве основного во время своего первого интервью как игрок «Реала». К тому же, Роналду всегда мечтал играть именно за мадридцев.

«Королевский» клуб жаждал заполучить Роналду ещё в 2007-м, и если вы не были ярым фаном «МЮ», то прекрасно понимали, что рано или поздно этот трансфер должен был произойти. Тогда каждый топовый игрок в АПЛ мечтал играть в «Реале». После Роналду такими были и Модрич, и Бэйл, и Азар.

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Экс-президент «Реала» Рамон Кальдерон признался, что купить Роналду было настоящим подвигом. Сэр Алекс Фергюсон даже не хотел и слушать о его переходе. Более того, шотландец на дух не переносил «Реал» и даже пытался отправить Криштиану в «Барселону», только вот сам португалец отказался от переезда в Каталонию. «Реал», «Реал» и только «Реал».

Решающим фактором переезда Роналду именно в Мадрид стали поистине нечеловеческие навыки переговорщика нового президента «Реала» - Флорентино Переса. Этот хитрый лис лично отправил сообщение Кришу после поражения в финале ЛЧ от «Барселоны»: «Хочешь снова взять Лигу чемпионов? Тогда переходи в «Реал».

Фергюсон, да и в целом «МЮ» не хотели расставаться со своим лучшим футболистом, но сдержать натиск Переса и агента Роналду Жорже Мендеша не удалось. Сам Фергюсон позже признался, что Мендеш – выдающийся агент, который выжмет из тебя все соки, но добьётся своего.

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Жорже буквально караулил Фергюсона, чтобы получить добро на переход. После сэр Алекс провёл разговор с Роналду и по-отечески отпустил его в «большой мир». Он не мог держать на Криштиану зла, как это делали многие болельщики, считая его предателем. Видимо старина Ферги знал, что однажды блудный сын вернётся на «Олд Траффорд».