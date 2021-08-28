Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 372 Комментарии
Премьер-лига

При каких обстоятельствах Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» 12 лет назад

28 Августа 2021 • 11:58 Комментировать (1)

Как же всё-таки быстро летит время. Роналду в форме «МЮ» - это ведь было совсем недавно, но прошло целых 12 лет. Португалец, добившись в мировом футболе всего и вся, возвращается домой. Мы вспоминаем, как он прощался с Манчестером в далёком 2009-м.

Так уж вышло, что Роналду не может спокойно уходить из своих команд. Разве что из «Спортинга» он ушёл с почестями и большими надеждами. В Манчестере, Мадриде и Турине Криш прощался резко, эмоционально и в каком-то смысле даже скандально.

В «Юнайтед» Роналду пришёл совсем юнцом, о котором говорили, что скоро он выстрелит. Но никто не думал, что так ярко. Шесть лет Криштиану провёл под началом сэра Алекса Фергюсона, где он превратился из простого техничного бегунка в одного из лучших игроков мира.

Embed from Getty Images

В Англии он трижды выиграл Премьер-лигу, завоевал Кубок Англии, Кубок английской Лиги, и, самое главное, стал победителем Лиги чемпионов. Всё – миссия выполнена. В Манчестере ему было уже некуда расти. И именно этот аргумент Криштиану представил в качестве основного во время своего первого интервью как игрок «Реала». К тому же, Роналду всегда мечтал играть именно за мадридцев.

«Королевский» клуб жаждал заполучить Роналду ещё в 2007-м, и если вы не были ярым фаном «МЮ», то прекрасно понимали, что рано или поздно этот трансфер должен был произойти. Тогда каждый топовый игрок в АПЛ мечтал играть в «Реале». После Роналду такими были и Модрич, и Бэйл, и Азар.

Embed from Getty Images

Экс-президент «Реала» Рамон Кальдерон признался, что купить Роналду было настоящим подвигом. Сэр Алекс Фергюсон даже не хотел и слушать о его переходе. Более того, шотландец на дух не переносил «Реал» и даже пытался отправить Криштиану в «Барселону», только вот сам португалец отказался от переезда в Каталонию. «Реал», «Реал» и только «Реал».

Решающим фактором переезда Роналду именно в Мадрид стали поистине нечеловеческие навыки переговорщика нового президента «Реала» - Флорентино Переса. Этот хитрый лис лично отправил сообщение Кришу после поражения в финале ЛЧ от «Барселоны»: «Хочешь снова взять Лигу чемпионов? Тогда переходи в «Реал».

Фергюсон, да и в целом «МЮ» не хотели расставаться со своим лучшим футболистом, но сдержать натиск Переса и агента Роналду Жорже Мендеша не удалось. Сам Фергюсон позже признался, что Мендеш – выдающийся агент, который выжмет из тебя все соки, но добьётся своего.

Embed from Getty Images

Жорже буквально караулил Фергюсона, чтобы получить добро на переход. После сэр Алекс провёл разговор с Роналду и по-отечески отпустил его в «большой мир». Он не мог держать на Криштиану зла, как это делали многие болельщики, считая его предателем. Видимо старина Ферги знал, что однажды блудный сын вернётся на «Олд Траффорд».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Алекс Фергюсон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Флорентино Перес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Марченко Максим
28 Августа 2021 в 12:19
Особенно приятно слышать сейчас ,да и тогда болелам МЮ ,что он мечтал играть за Реал ))) Принимайте назад ))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.08  14:30 Манчестер Сити ... Арсенал 1.28 6 12
28.08  17:00 Брайтон ... Эвертон 2.35 3.25 3.15
28.08  17:00 Астон Вилла ... Брентфорд 2 3.65 3.7
28.08  17:00 Норвич ... Лестер 4.3 3.5 1.9
28.08  17:00 Ньюкасл ... Саутгемптон 2.55 3.5 2.75
28.08  17:00 Вест Хэм ... Кристал Пэлас 1.55 4.25 6.55
28.08  19:30 Ливерпуль ... Челси 2.5 3.35 3
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Августа
12:48 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Реала» может переехать в АПЛ
12:46 · Англия. Премьер-лига
Сестра Роналду – о переходе в «МЮ»: «Это именно то место, которого ты заслуживаешь»
11:58 · Англия. Премьер-лига
Погба сообщил Райоле, где хочет продолжить карьеру 5
11:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о срыве трансферов Кейна и Роналду: «Я более чем доволен нынешним подбором игроков» 2
11:22 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Это уже немного другой Роналду» 1
11:06 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» намерена приобрести бывшего игрока «Зенита» слухи
10:32 · Англия. Премьер-лига
Возле стадиона «Манчестер Сити» будут возведены статуи Компани и Давида Сильвы фото
10:24 · Англия. Премьер-лига
Артур прокомментировал трансфер Роналду в «Манчестер Юнайтед»
10:22 · Англия. Премьер-лига
Конор МакГрегор отреагировал на переход Роналду в «МЮ»
09:59 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» планирует обменять Хамеса на лидера «Порту» 2 слухи
09:46 · Англия. Премьер-лига
Два миллиона человек подписались на «МЮ» в «Инстаграме» после трансфера Роналду
09:43 · Англия. Премьер-лига
Названа дата возможного дебюта Роналду за «МЮ»
09:33 · Англия. Премьер-лига
Акции «Манчестер Юнайтед» значительно подорожали после трансфера Роналду
09:31 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард «Зенита» и ЦСКА предложил свои услуги клубу АПЛ
09:24 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» согласовал трансфер Кина, которого рассматривают в качестве замены Роналду 1
Все новости
Рекомендуем
 