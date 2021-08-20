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Дзаппакоста переходит в итальянский клуб, за который играет Кокорин

20 Августа 2021 • 13:27 Комментировать
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«Фиорентина» близка к трансферу защитника лондонского «Челси» Давиде Дзаппакосты, сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Стороны уже провели переговоры и договорились о переходе 29-летнего итальянца. Ранее главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель заявил, что не рассчитывает на игрока.

В прошлом сезоне Давиде выступал за генуэзский «Дженоа» на правах аренды. Он принял участие в 25 встречах, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В Италии Дзаппакоста известен по выступлениям за «Авеллино», «Аталанту», «Торино» и «Рому».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Давиде Дзаппакоста Трансферы футбола - лето 2021
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