Рафа Мир попрощался с «Вулверхэмптоном»

Испанский нападающий, обладатель серебряной медали летних Олимпийских игр в Токио Рафа Мир посредством публикации в своем официальном аккаунте «Инстаграма» попрощался со своим уже бывшим клубом «Вулверхэмптоном». Игрок в ближайшие дни перейдёт в «Севилью».

«Пришло время попрощаться и сказать спасибо тем, кто помогал мне расти на этом этапе карьеры. Хочу поблагодарить своих товарищей по команде, тренерский штаб. Фанатам я благодарен за то, что показали мне, что значит этот исторический клуб и его стадион», - написал Рафа Мир в социальной сети.

Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» уладил детали сделки по Рафе Миру с «Вулверхэмптоном», однако в последний момент «матрасники» отказались от трансфера испанца, переключившись на серба Душана Влаховича («Фиорентина»).